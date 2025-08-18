Truco casero para auyentar las pulgas de tu mascota

Cómo ahuyentar las pulgas usando la planta de menta

Al igual que ya se dijo antes, la planta de menta es un excelente remedio casero contra las pulgas, ya que su potente aroma les resulta desagradable y las aleja de cualquier foco en el que puedan hacer daño. Uno de ellos es tu mascota.

Para utilizarla, puedes plantar menta en tu jardín o colocar macetas con menta en lugares donde las pulgas suelen aparecer, como cerca de las camas de tus mascotas o en zonas de descanso.

Si no quieres preparar la infusión mencionada anteriormente, puedes recurrir directamente al aceite esencial de menta como producto comercial, aunque se recomienda siempre que lo diluyas en agua para evitar problemas en tu mascota.

En el caso de que nada de esto funcione, y tu amigo peludo siga con pulgas, lo mejor será que te contactes con un especialista para poder solucionar el problema.

Cómo preparar la infusión de menta para repeler pulgas