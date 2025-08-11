La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio luz verde a un producto que podría cambiar la rutina de muchas personas con vista cansada. Se trata de VIZZ, unas gotas oftálmicas desarrolladas por la farmacéutica Lenz, formuladas con aceclidina, un compuesto que ya se utilizaba en Europa desde la década de 1970 para tratar el glaucoma.
Las gotas aprobadas por la FDA que prometen mejorar la visión de cerca sin usar anteojos
Un nuevo tratamiento oftálmico a base de aceclidina ofrece una mejora temporal en la visión de cerca para quienes padecen presbicia incipiente, aunque especialistas advierten sobre sus limitaciones y posibles inconvenientes.