Las gotas aprobadas por la FDA que prometen mejorar la visión de cerca sin usar anteojos

Sin embargo, no todo es optimismo: Téllez subraya que la aprobación se basa en un único ensayo clínico sólido, lo que obliga a observar con atención su desempeño en la práctica real. Además, la doctora Maria Isabel Canut, presidenta de la Societat Catalana de Oftalmologia, advierte que no se trata de una solución definitiva para dejar de usar gafas. El efecto depende mucho de las condiciones de luz, y en ambientes oscuros o durante la conducción nocturna puede dificultar la visión lejana.

La presbicia es el defecto visual más común en adultos a partir de los 45 años, y afecta a millones de personas. VIZZ se presenta como una opción puntual para casos iniciales de una a una dioptría y media y sin otros problemas de refracción. En esos casos, podría ser útil para ocasiones específicas, como eventos sociales o actividades en las que se prefiera prescindir de gafas.

Está previsto que las gotas se comercialicen en Estados Unidos a finales de este año. Para su llegada a Europa, la compañía deberá solicitar autorización a la Agencia Europea del Medicamento, donde la aceclidina ya cuenta con aprobación para tratar la hipertensión ocular y el glaucoma.