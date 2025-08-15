Día Mundial de la Relajación: ¿por qué se celebra el 15 de agosto?

Si dentro de nuestra rutina diaria o semanal, no dedicamos tiempo a desconectar del trabajo y de todos los factores que nos puedan producir estrés, muy probablemente el grito de ayuda de nuestro cuerpo termine siendo una ida a guardia de cualquier hospital.

Esta es la principal razón por la que en el mundo se le dedica todo un día a la relajación.

Beneficios de relajarnos

Todo descanso que le brindemos a nuestro cuerpo y sobre todo a la mente, nos permite reordenar las funciones y procesos biológicos de nuestro organismo.

En palabras sencillas, cada vez que nos relajamos ocurre en nuestro sistema lo mismo que ocurre en el sistema operativo de un PC cuando lo reseteamos.

Todo nuestro procesador, que sería el organismo analiza a fondo cada uno de nuestros procesos corrigiendo errores y ayudándonos a reorganizarnos tanto física como mentalmente, tal como sucede cada noche cada vez que alcanzamos el sueño REM, que es la fase en la que efectivamente soñamos y depuramos nuestro cerebro de toda aquella información que nos perturba y no nos es útil.

Relajarnos significa depurar la mente y el cuerpo, liberarnos de tensiones innecesarias y equilibrar nuestro organismo para que no sufra ningún tipo de colapso que ponga en peligro nuestra salud.

Cómo celebrar el Día Mundial de la Relajación

La buena noticia, es que resulta muy sencillo celebrar este día, sobre todo, porque se ha popularizado entre los spa, centros de yoga y los hoteles. Casi todos ofrecen algún tipo de descuento y actividades para motivarte a que desconectes de tu rutina diaria.