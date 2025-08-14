"El cerebro necesita ayunos digitales para recuperar memoria y ánimo"

En el plano emocional, el Dr. Sharma advierte que “el contenido negativo, el acoso en línea y la falta de interacción presencial contribuyen a la ansiedad, la depresión e, incluso, la ideación suicida”. Entre adolescentes, la adicción a los videojuegos preocupa especialmente: aislamiento social y tendencias agresivas son señales de alerta.

No todo depende de la cantidad de horas conectados. Estudios recientes demuestran que el momento del día, el tipo de actividad y rasgos de personalidad como la introversión o la extroversión influyen más que el tiempo total frente a pantallas. Un ejemplo: apenas 15 minutos de exposición a luz azul antes de dormir pueden alterar más el descanso que una hora de conexión por la tarde.

Cómo hacer un ayuno digital efectivo

El ayuno digital no significa eliminar la tecnología, sino usarla con conciencia. Estas estrategias pueden ayudar:

Establecer una “hora libre de pantallas” antes de dormir.

Silenciar notificaciones durante las comidas y reuniones familiares.

Alternar dispositivos con actividades que generen bienestar: lectura, ejercicio o pasatiempos.

Mantener las pantallas a la altura de los ojos y hacer pausas para estirarse cada dos horas.

“El objetivo no es solo desconectar, sino reconfigurar los hábitos digitales”, resume Sharma. Los beneficios, dice, incluyen “mejor memoria, menos cambios de humor, más confianza y menor riesgo de migrañas y otros problemas neurológicos”.

Aplicaciones que registran y limitan el tiempo de uso pueden ayudar, pero solo funcionan cuando existe un compromiso real del usuario. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla de forma que potencie —y no desgaste— la salud física y mental.