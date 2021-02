Tips para impresionar a tu jefe y crecer en tu trabajo

Esta actitud, conocida como gestionar hacia arriba, es parte de tu trabajo, según Gorick Ng, orientador vocacional para estudiantes de la Universidad de Harvard y autor del libro The Unspoken Rules: Secrets to Starting Your Career Off Right (”Las reglas no escritas: secretos para comenzar bien tu carrera”), próximo a publicarse. He aquí algunos hábitos de trabajo que pueden producir relaciones positivas con tus superiores.