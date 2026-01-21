Cuando no es un simple bajón, y es depresión: ¿cómo identificarla?

Señales que no deben pasarse por alto

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el estado de ánimo deprimido, la pérdida de interés o placer, el agotamiento constante, las alteraciones en el sueño y el apetito, las dificultades para concentrarse y los sentimientos de culpa o inutilidad. En los cuadros más severos, pueden aparecer pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Para que se considere un episodio depresivo, estos signos deben mantenerse en el tiempo y generar un malestar significativo que interfiera en la vida cotidiana.

Más consultas, menos respuestas

En los últimos años se registró un incremento sostenido de las consultas por salud mental, una tendencia que se profundizó tras la pandemia. Sin embargo, ese aumento no fue acompañado por una expansión equivalente de los espacios terapéuticos. Las listas de espera, la escasez de turnos y las restricciones en las prestaciones se convirtieron en obstáculos frecuentes.

Esta falta de acceso empuja a muchas personas a buscar respuestas rápidas fuera del sistema formal. Internet, las redes sociales y las plataformas de inteligencia artificial aparecen como alternativas inmediatas, gratuitas y disponibles las 24 horas. Pero lejos de resolver el problema, estas opciones pueden prolongar el padecimiento y profundizar los síntomas, especialmente cuando no existen alertas ante situaciones de riesgo.

Depresión en el contexto actual

Entender la depresión también implica mirar el contexto social. La presión por el rendimiento constante, la exigencia de felicidad permanente, la inmediatez y la dificultad para proyectar a futuro conforman un escenario que impacta de lleno en la salud mental. En ese marco, se observa un aumento de conductas de autolesión, intentos de suicidio y consumos problemáticos, muchas veces como expresión de un malestar previo no abordado.

La falta de proyectos, la incertidumbre económica y social y la sensación de no encontrar salida refuerzan estados de desmotivación profunda. En paralelo, creció el consumo de psicofármacos, en algunos casos sin controles adecuados, como una forma de anestesiar el sufrimiento. Sin embargo, los tratamientos farmacológicos, cuando son necesarios, no alcanzan por sí solos para abordar una problemática tan compleja.

Nuevas pistas desde la ciencia

En este escenario, la investigación científica avanza en la búsqueda de nuevas formas de comprender la depresión. Estudios recientes lograron identificar patrones específicos en el sistema inmunológico de personas con depresión, lo que permitió distinguir subgrupos de pacientes con una precisión superior al 80% a partir de análisis de sangre.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que la depresión no es una enfermedad única ni homogénea, sino un conjunto de cuadros con manifestaciones biológicas distintas, lo que abre la puerta a tratamientos más personalizados en el futuro.

Un problema que excede lo individual

La depresión no es solo una cuestión individual. Su abordaje requiere redes de contención, políticas públicas sostenidas y dispositivos accesibles. Acompañar, escuchar y no minimizar el sufrimiento son pasos clave, al igual que derribar estigmas que aún persisten alrededor de la salud mental.