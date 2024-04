Tiene 58 años y parece de 20: el secreto de Tan

“Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, explicó el singapurense en uno de sus posteos de Instagram ante las reiteradas consultas sobre cómo encara su día a día.

El drástico cambio de su imagen se dio cuando un día, en su Instagram, publicó una imagen de su físico contorneado y, en cuestión de horas, sumó una gran cantidad de seguidores. “Una mañana me desperté, revisé mi teléfono y vi que mis seguidores habían aumentado a 105.000″, manifestó en una entrevista con el medio asiático The Straits Times.

A sus 58 años, el asiático se convirtió en un influencer que remarca, en cada uno de sus posteos, el hecho de mantener una vida saludable y cómo el ejercicio físico puede ser un gran aliado para sentirse bien física y mentalmente. En una rutina que comienza a primera hora del día y se nutre de actividades con pesas y cardiovasculares, Chuando remarcó que las horas de sueño son importantes para un buen rendimiento.

El imponente físico del modelo y fotógrafo Chuando Tan

“Después de haber dormido bien, podrás hacer muchas más cosas que si hubieras trabajado de noche”, aclaró el influencer que se convirtió en un ejemplo a seguir por sus seguidores, quienes están al tanto de todas sus novedades y consejos. Una de sus últimas reflexiones se basó en la alimentación sana y consciente, lo que generó un fuerte impacto en los usuarios de las redes sociales: “Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”, aclaró el singapurense que se mantiene en forma a sus 58 años a base de buenos hábitos y una dieta irrestricta de proteínas y minerales.