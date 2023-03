Tiago PZK contó su terrible experiencia en el restaurante de Salt Bae

"Parece que no va a volver", indica la descripción de la publicación. Cabe recordar que el chef es el mismo que generó polémica durante la final del Mundial Qatar 2022, ya que se metió a la cancha, se mezcló entre los jugadores de la Selección Argentina e incluso agarró la Copa del Mundo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le permitió presenciar el momento de cerca.

"Es un pesado. Después, cuando hizo lo del Mundial, dije: 'No voy a comer más ahí'. Nos habían cobrado como 1000 dólares, una locura", empezó a contar el rapero. "Y eso que comimos una sola carne. Imaginate el lugar, lo caro que era", continuó en su descargo. Además, no dudó en resaltar la diferencia con el asado argentino.

"Yo me hago un asado, tiro una tira de asado con los pibes allá en mi barrio, y sale más rico", finalizó. Enseguida recibió muchos comentarios de personas que destacaron la mala calidad que tiene la comida de ese lugar. Según afirmaron, "no vale la pena" pagar semejante suma de dinero por esa carne, menos si es solo por tener una foto con el cocinero.

¿Cuál es el restaurante más caro en el que ha comido Tiago PZK?

Después del Mundial, la reputación de Salt Bae disminuyó bastante. "Encima te da carne hervida. No hay que ir nunca", "Qué bueno que me avisó, así no voy", "Con mil dólares obvio que es mejor hacerte un asado con los pibes, más barato y rico", "Ese flasheó confianza con la Selección", "Me quedo con las hamburguesas de los carritos de la costanera", escribieron algunos usuarios a modo de respuesta.

Tiago PZK canta, rapea y compone sus canciones. Tiene 21 años y nació en Monte Grande, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Salió campeón de la competencia "Batalla de Maestros" (BDM) a los 15 años, pero también participó de otras como "God Level" y "El Quinto Escalón" En 2016 se volvió más conocido por su canción "Andamo en la cima". Desde 2022 tiene un contrato discográfico con Warner Music Latina y, en enero del año pasado, se convirtió en "el artista con más número uno" en la lista de Billboard Argentina Hot 100.