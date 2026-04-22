Wifi: por qué recomiendan colocar un colador metálico detrás del router y para qué sirve

Por qué colocar un colador metálico detrás del router del wifi

El problema de muchos hogares es que el router se coloca donde menos molesta, generalmente contra una pared o en un rincón. Esto provoca que gran parte de la señal de wifi se pierda atravesando paredes o dirigiéndose adonde no tiene que ir.

Al colocar un colador metálico justo detrás del aparato, lo que estamos haciendo es fabricar una antena parabólica artesanal. El metal no permite que las ondas se pierdan hacia atrás, sino que las frena y las redirige con fuerza.

Este truco casero tiene una utilidad muy específica: la focalización. Si vives en un piso largo y el internet no llega bien a tu habitación, este accesorio de cocina puede ser tu mejor aliado. En concreto, sirve para enfocar la señal hacia adelante.

Además de ganar alcance, el colador actúa como un escudo contra las interferencias. Al ser metálico, bloquea el ruido de otros dispositivos electrónicos que puedas tener, permitiendo que la conexión sea más limpia.

Elementos que pueden potenciar la señal del wifi