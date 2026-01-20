"
¿Sigue siendo necesario ayunar para un análisis de sangre?

Durante años fue una indicación incuestionable, pero nuevos estudios científicos ponen en revisión la necesidad del ayuno estricto para muchos análisis de sangre de rutina.

Durante años, concurrir a un laboratorio para realizarse un análisis de sangre implicó casi de manera automática cumplir con al menos ocho horas de ayuno. Esa indicación, ampliamente instalada en la práctica médica, comenzó a ser revisada a partir de nuevos estudios científicos que cuestionan su necesidad en la mayoría de las determinaciones de rutina.

Las investigaciones señalan que, desde el punto de vista biológico y metabólico, muchos parámetros sanguíneos no presentan variaciones significativas cuando la extracción se realiza sin un ayuno estricto. En ese marco, la obligatoriedad del ayuno prolongado dejó de considerarse una regla inamovible y pasó a analizarse caso por caso.

La realización de análisis en horarios matutinos continúa respondiendo, en gran parte, al respeto del ritmo biológico circadiano y a la organización operativa de los laboratorios. Sin embargo, la evidencia actual indica que esto no siempre está directamente relacionado con la necesidad de ayunar para obtener resultados confiables.

De todos modos, existen estudios que sí pueden verse afectados por la ingesta reciente de alimentos, como los análisis de lípidos —colesterol y triglicéridos— y la glucosa. En esos casos, comer antes de la extracción puede modificar los valores y generar resultados dudosos, lo que obliga a repetir el estudio y retrasa el diagnóstico.

Por este motivo, aunque en varios países se flexibilizó la exigencia del ayuno, los especialistas advierten que prescindir de él sin una evaluación previa puede generar confusión clínica, estudios innecesarios y mayores molestias para los pacientes. En determinadas situaciones, continúa siendo recomendable un ayuno de entre 10 y 12 horas para despejar dudas desde el inicio.

La discusión científica sigue abierta y no existe, por el momento, un protocolo único y obligatorio para todos los laboratorios. La interpretación de los resultados depende en gran medida de las condiciones en las que llega el paciente, lo que vuelve clave la etapa previa a la extracción. Mientras tanto, el ayuno dejó de ser una regla absoluta y pasó a formar parte de un enfoque más flexible, basado en el tipo de estudio y en cada situación particular.

