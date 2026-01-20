Durante años, concurrir a un laboratorio para realizarse un análisis de sangre implicó casi de manera automática cumplir con al menos ocho horas de ayuno. Esa indicación, ampliamente instalada en la práctica médica, comenzó a ser revisada a partir de nuevos estudios científicos que cuestionan su necesidad en la mayoría de las determinaciones de rutina.
¿Sigue siendo necesario ayunar para un análisis de sangre?
