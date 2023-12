Se enamoró de una guardia de seguridad y tomó una romántica decisión

solo los genios hacen eso @ezemanne @negripep solo los genios hacen eso @ezemanne sonido original - ELEFUTBOL

Este insólito momento se volvió viral en TikTok, ya que hasta el momento con más de 600 mil reproducciones, más de 80 mil likes y varios comentarios. “El que no te busca es porque no quiere”, “Tenés que cerrar el estadio, los genios hacen eso” y “Este ya no juega en inferiores, es de primera” fueron algunos de los mensajes que dejaron algunos usuarios.