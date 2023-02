Se conocieron hace 6 meses, se llevan casi 30 años y van a casarse

El joven de 25 años dice que se sintió atraído por la personalidad sana, realista y cariñosa de Steff, de 54 años, mientras que su descarado encanto, sus valores anticuados y su naturaleza caballerosa hicieron que su corazón se acelerara.

La madre de cuatro hijos incluso admitió que pensó que se había "ganado la lotería" cuando Luke fue a su primera cita y le propuso matrimonio a los seis meses de relación.

El hombre se enamoró de tal manera que le hizo la pregunta clave el 26 de diciembre del mes pasado, sólo seis meses después de que se fijaran por primera vez en el otro.

A pesar de contar con el apoyo de su familia y amigos, Luke afirma que su relación tuvo una recepción desigual, ya que algunos desconocidos les lanzan miradas desconcertadas en público e incluso les han preguntado "qué piensan los vecinos".

Pero la pareja se ríe de esa negatividad, ya que su amor sigue creciendo "más y más fuerte" cada día, y esperan casarse a finales de este año. La pareja espera que compartir su historia sirva para concienciar sobre las relaciones entre personas de distintas edades y aclarar las ideas erróneas que las rodean, como que tienen su origen en manías o fetiches sexuales.

Luke dijo: 'No sólo estamos comprometidos, somos almas gemelas y mejores amigos. Algunas personas se vuelven paranoicas con la edad o lo que sea, pero yo no vi su edad. Sólo vi su personalidad, su corazón y su alma, y todo lo demás de ella. Me enamoré de ella por eso. Todo en ella es perfecto".

"Mi madre y Steff tienen la misma edad, salvo unos meses. Algunas personas nos miran y piensan: "¿Es una relación muy rara entre madre e hijo?". Aunque nunca se dijo, nadie lo insinuó.

"Sabemos que algunas personas nos han mirado como diciendo: "Esto es muy sospechoso". Es sólo por las expresiones faciales.

"Mucha gente parece pensar que una relación con diferencia de edad tiene que ver con una manía sexual o un fetiche, y no es sólo eso. En nuestro caso no es así. Se trata de amor, afecto y unión en matrimonio".