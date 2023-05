Santi Maratea le contestó a Guillermo Francella

Maratea no hizo la vista gorda y decidió contestarle al actor. Tras unos días sin aparecer en las redes, el influencer rompió el silencio: “Amigo, hola, ¿cómo están? Los extrañé, les pido disculpas, sé que desaparecí seis días. Me saturé de los mediático, pero me puse a laburar el doble en lo interno de la colecta (burocracia, organización, reuniones, etc)”, explicó.

Y, a Francella le dijo: “Le podríamos mandar esta historia a Francella. Ídolo total, yo lo amo. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien. Dijo que ‘no aportaría para esta colecta’. Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”.