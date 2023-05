Salió con un "rata" y recibió el peor comentario de su parte

Como él quería "ahorrar", intentó reutilizar todo lo posible. La tuitera reveló la anécdota desopilante en su cuenta "wattersanyi" y aseguró que no es la primera vez que le ocurre algo así con un "tacaño".

Rápidamente, la publicación llegó casi al millón de visualizaciones y, por la repercusión que generó, la protagonista tuvo que aclarar algunas cuestiones que se interpretaron de otra forma.

"Antes de que me bardeen, el chabón no era pobre, solamente muy miserable", indicó en un segundo posteo. Los usuarios, por su parte, no tardaron en opinar de diversas maneras en los comentarios, algunos con mucha gracia.

La experiencia de la joven con el "chabón rata" que es viral de Twitter

Precisamente, la mujer comenzó el tuit detallando que se "agrandó" su lista de anécdotas con "chabones ratas" y mencionó que fue a comer a la casa de alguien con quien estaba saliendo.

Allí describió que presenció acciones algo extrañas y recibió un comentario insólito: "Cuando puse aceite en la sartén me dijo 'uh, pará, me saliste cara'".

"Cuando le pedí que me prenda el horno, intentó reutilizar un fósforo ya quemado prendiéndolo con encendedor", finalizó el tuit.

Para sumarle humor, adjuntó una foto a modo de meme, la cual expresaba: "La pobreza me está respirando aquí en la nuca". A pesar de aclarar que se trata de "una anécdota vieja", la autora dudó respecto a haber cambiado sus gustos.

"Por qué no lo prendía con el encendedor. Además de rata, cero sentido común", "Uno me hizo tomar un mate del día anterior (era el mediodía y ya estaba tomándolo desde la mañana) y me dijo que todavía estaba rico", "¿Y no era más fácil prender la hornalla directamente con el encendedor?", opinaron algunos tuiteros indignados.

Y del mismo modo continuaron: "Pero eso no fue lo peor, sino que además de rata, vago. ¿Cómo que le cocinaste?", "La del fósforo reutilizable está en el subsuelo de las lauchas. Yo conocí a alguien que su plato predilecto era la tarta de sobras".

"Me violentan los ratas, sacan lo peor de mí", "Lo del fósforo se re usaba en mi casa, sobre todo si primero prendiste una hornalla y después tenías que prender otra o el horno", "A mí un flaco me invitó a tomar un helado por mi cumpleaños y terminé pagando yo su helado y el mío", se sumaron otras personas.