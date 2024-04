En ese sentido, te proponemos un nuevo reto visual en el que deberás poner tu máxima concentración para encontrar las diferencias entre las ardillas en el menor tiempo posible.

Reto visual: encontrá las diferencias entre las ardillas en menos de 20 segundos

En la imagen que aparece a continuación, hay dos ardillas que parecen ser idénticas, pero que en realidad esconden 3 diferencias muy sutiles. El desafío consiste en encontrar aquellas anomalías en menos de 20 segundos, ¿te animás a intentarlo?

image.png

Solución al reto visual

Si lograste cumplir con la consigna al encontrar las diferencias entre las ardillas en menos de 20 segundos, ¡felicidades! Sos una persona con una mente brillante y que sabe resolver cualquier desafío con rapidez.

Si no pudiste resolver el reto en el tiempo estipulado o no pudiste identificar las diferencias en las imágenes, no te desanimes. Existen muchos desafíos visuales que te servirán para seguir practicando y, así, ir subiendo de dificultad.

De todas maneras, a continuación te dejamos la solución al reto visual para que veas las diferencias ocultas.

image.png

¿Para qué sirven los acertijos visuales?

Los retos visuales de secuencias de números y otros desafíos intelectuales son un entretenimiento ideal para el tiempo libre, que no depende de tener un conocimiento previo del asunto, sino de un ejercicio mental de lógica y observación. Al promover el desarrollo cognitivo, este tipo de ejercicios suelen ser recomendados por profesionales de la salud, ya que mejoran la actividad neuronal y estimulan la capacidad de atención y concentración.

A su vez, los retos visuales tienen todos estos beneficios:

Desarrollan la creatividad: las personas que juegan retos visuales tendrán que pensar en soluciones para superar estos acertijos, demostrando creatividad y alejándose de los caminos convencionales.

Activa la memoria: las personas tienen que recordar los patrones y memorizar algunos diseños para avanzar niveles en los retos visuales.

Fomenta la atención.

Potencia el aprendizaje gracias a la comprensión verbal, análisis visual y espacial, además de ejercitar la capacidad de razonar y planificar.

Reduce la ansiedad.

Elimina el estrés.

Mejora la autoestima: las personas desarrollan mayor seguridad al momento de tomar decisiones y superar retos, demostrando de lo que son capaces.