Remuneran con 5 mil dólares al propietario de este billete

Este billete de 1 dólar data desde el año 1935, además de la frase “this certificate is legal tender for all debts public and private”. Al contar con ambas características, este ejemplar de 1 dólar alcanzó un precio de venta por 5 mil dólares que muchos coleccionistas de monedas y billetes pagan sin problemas. Por otro lado, es fácil de encontrar esta pieza al encontrarse en plena circulación en la actualidad.

Quienes cuenten con un billete de 1 dólar es muy probable que adquieran una elevada suma de dinero, capaz de superar el valor nominal de 1 dólar por muchas veces. Si bien la mayoría opta por venderlos en internet, es necesario tomar todos los recaudos posibles para evitar estafas. Así también debemos asegurar su autenticidad porque los coleccionistas de monedas y billetes lo tienen muy en cuenta para definir su precio final.