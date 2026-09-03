Receta de deliciosas canastitas rellenas con choclo y queso

FUENTE: Infobae
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 12 tapas de empanada para horno
- 1 lata de choclo en granos (aprox. 300 gr) o 2 tazas de choclo desgranado cocido
- 150 gr de queso cremoso (puede ser mozzarella, barra o port salut)
- 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- 1 cebolla chica
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de crema de leche (opcional, para extra cremosidad)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 huevo (para pintar)
Cómo hacer canastitas de choclo y queso, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Picar la cebolla bien chica y rehogarla en la manteca hasta que esté transparente, sin dorar.
- Agregar el choclo escurrido y saltear 2 minutos. Salpimentar a gusto.
- Retirar del fuego, dejar entibiar y sumar el queso cremoso en cubitos, el queso rallado y la crema de leche. Mezclar bien.
- Disponer las tapas de empanada en moldes para muffins o flan, formando canastitas. Pinchar la base con un tenedor.
- Rellenar cada canastita con la mezcla de choclo y queso.
- Pintar los bordes de la masa con huevo batido para lograr un dorado parejo.
- Llevar al horno por 20 minutos, o hasta que estén bien doradas y el relleno burbujeante. No sobrecocinar para evitar que se sequen.
- Retirar, dejar enfriar unos minutos y desmoldar. Servir tibias o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 canastitas (4 a 6 porciones, según el tamaño del apetito y si son parte de una picada).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapadas, duran hasta 3 días. Se pueden freezar por 1 mes. Para consumir, calentar en horno suave o microondas.