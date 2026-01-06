Quiénes fueron los Reyes Magos

De acuerdo con este relato bíblico, una estrella brillante guió a estos sabios desde Oriente hasta detenerse sobre el lugar donde se encontraba el niño Jesús. “Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre”, señala el Evangelio de Mateo.

Los magos se arrodillaron ante el niño y ofrecieron tres presentes: oro, incienso y mirra. El simbolismo de estos regalos ha sido tema de análisis durante siglos. De acuerdo con el texto bíblico, estos obsequios pueden estar relacionados con la visión de Isaías: “Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová”.

La presencia de los magos en Jerusalén no pasó desapercibida para el rey Herodes, quien, tras escuchar rumores sobre el nacimiento de un nuevo “rey”, los convocó a su palacio. Este pidió a los sabios que le informaran el paradero del niño para, supuestamente, ir a adorarlo.

Sin embargo, tras recibir una advertencia en sueños, los magos evitaron regresar con Herodes y “se volvieron a su tierra por otro camino”, según el Evangelio de Mateo. Desde entonces, la Biblia no vuelve a mencionarlos.

La transformación en reyes y la tradición de los nombres

Con el paso de los siglos, las narraciones y la iconografía cristiana reinterpretaron la figura de los magos, transformándolos en reyes y asignándoles nombres y orígenes específicos. “Las narraciones posteriores de la historia identificaron los nombres de los magos, así como sus tierras de origen: Melchor de Persia, Gaspar (también llamado Caspar y Jaspar) de la India y Baltasar de Arabia”, resaltó National Geographic.

Los presentes que ofrecieron a Jesús también adquirieron un significado simbólico especial. El oro representaba la condición de Jesús como “rey de los judíos”; el incienso, su divinidad e identidad como Hijo de Dios; y la mirra, su mortalidad.

La Epifanía: la llegada de los Magos

Aunque las representaciones populares suelen mostrar a los Reyes Magos en Belén la misma noche de la Navidad, la tradición cristiana sitúa su visita 12 días después del nacimiento de Jesús. Esta fecha marca la celebración de la Epifanía o Día de Reyes, una de las festividades más antiguas del calendario cristiano.

“La conmemoración oficial de la llegada de los Magos, denominada Epifanía o Día de Reyes, es una de las festividades cristianas más antiguas”, destacó National Geographic.

Las diferentes confesiones cristianas celebran la Epifanía en fechas distintas. Los católicos romanos la festejan el 6 de enero, mientras que las iglesias ortodoxas lo hacen el 19 de enero. Durante esta festividad, millones de personas en todo el mundo recuerdan la llegada de los sabios de Oriente a Belén y la entrega de sus regalos, un acto que ha trascendido los siglos y se ha integrado en el folclore, la liturgia y las celebraciones familiares.