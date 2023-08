Quién es el guardaespalda de Lionel Messi

Son varios los personajes que se van descubriendo alrededor del astro argentino que revolucionó el fútbol norteamericano y se mantiene en completa vigencia. Hace algunas horas se conocieron detalles de la vida de Drake Callender, arquero de Inter Miami y salvador en las últimas tandas de penales del equipo del Tata Martino. Ahora es el turno de Yassine, un robusto oficial de seguridad contratado por David Beckham para velar por la integridad de la máxima figura rosa.

A este ex militar le encargaron la custodia de una de las personalidades más destacadas del mundo y el deporte en particular. Es por eso que para el ojo común puede llegar a pasar desapercibido el impactante físico de este calvo de barba que se transformó en la sombra de Leo. Desde su debut ante Cruz Azul por la Leagues Cup, Cheuko no solamente está pendiente del argentino durante los arribos y salidas de los estadios, caminatas por las pasarelas y zonas mixtas, sino que además camina junto a él a un costado del campo de juego con la atención puesta en el público: si algún intruso corre hasta la posición del rosarino, inmediatamente se interpone en su camino y lo disuade.