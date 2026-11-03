Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Además, se destaca la vuelta de Mariano Troilo, el zaguero central que tuvo su primera citación en julio de 2025, cuando jugaba para Belgrano de Córdoba, y que estará por segunda vez, ahora como futbolista del Parma de Italia; por su parte Aaron Anselmino, exfútbolista de Boca tendrá su primera aparición en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.
Lista de convocados
Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico De Madrid), Santiago Beltrán (River Plate)
Defensa: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit).
Mediocampo: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipsich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907),
Delantero: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético De Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético De Madrid)