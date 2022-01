Qué pasará con Marcelo Polino tras el anuncio de Florencia Peña

Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", comenzó diciendo.

La figura de Telefe explicó que el ciclo prácticamente no le permitió enfocarse en otras propuestas o cuestiones personales: "Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida".

Pero mencionó que tomó al decisión en conjunto con las autoridades del canal. "Esta decisión la venimos charlando con @telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo", resaltó.

Por último, destacó que disfrutó muchísimo el programa. "#FlorDeEquipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa, movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", concluyó.

La pregunta que inmediatamente surgió es qué pasará con Marcelo Polino, quien se alejó de ShowMatch como jurado para sumarse de lleno a Telefe. Primero estuvo como embajador de Masterchef Celebrity, luego de La Voz y finalmente de Bake Off. Tenía un rol central en el ciclo de Florencia Peña.

El propio Marcelo Polino se encargó de contar que "este 2022 vuelvo a mi rol de jurado en la tele. Nueva etapa. Felicidad plena".

Primiciasya.com pudo confirmar que Marcelo Polino seguirá en Telefe y se sumará como jurado el nuevo reality que conducirá Natalia Oreiro.

Se trata del exitoso formato internacional “The Masked Singer”. Es un reality show musical donde 12 famosos se presentan completamente disfrazados y compiten en duelos de forma anónima, únicamente revelando su identidad cuando quedan eliminados. El mismo se estrenó en Estados Unidos en 2019 y está basado en el ciclo surcoreano “King of Mask Singer”.