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Problemas de audición: cuáles son los síntomas, prevención y cuándo consultar

En el marco del Día Nacional de la Audición, los Servicios Otorrinolaringología y Fonoaudiología del Hospital Marcial Quiroga brindan información sobre las principales señales de alerta.

Cada 28 de marzo en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Audición, y desde el Hospital Marcial Quiroga se trabaja en la importancia de la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de los trastornos auditivos. Ante esta patología, los Servicios de Otorrinolaringología y Fonoaudiología trabajan de manera conjunta en la atención integral de pacientes con dificultades auditivas, así como en la promoción de hábitos saludables que adviertan sobre la pérdida de la audición.

En este sentido, se lleva adelante un screening auditivo universal en recién nacidos, con el fin de detectar de manera precoz posibles alteraciones. Asimismo, la evaluación de pacientes que consultan por disminución auditiva incluye un abordaje clínico completo, que contempla el interrogatorio sobre el inicio y características de los síntomas, antecedentes personales y familiares, y la presencia de signos asociados como zumbidos, dolor o secreciones.

Posteriormente, se realizan estudios audiológicos específicos, cuyos resultados permiten definir el tratamiento más adecuado o la necesidad de profundizar los estudios según cada caso y la edad del paciente.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pérdida auditiva es la discapacidad sensorial más frecuente a nivel mundial: más de 1.500 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, y cerca de 430 millones requieren rehabilitación. En niños, más del 60% de los casos podrían prevenirse.

En Argentina, la hipoacusia afecta entre 700 y 2.100 niños por año y representa el 18% de las discapacidades, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de detección temprana y atención oportuna.

La pérdida auditiva no tratada puede impactar significativamente en el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar, la comunicación interpersonal, la inserción laboral y la salud emocional y cognitiva, especialmente en adultos mayores.

Por ello, desde el Hospital Marcial Quiroga se recomienda realizar controles auditivos desde el nacimiento, evitar la exposición a ruidos intensos, utilizar protección en ambientes ruidosos, no automedicarse ni introducir objetos en el oído, y consultar ante cualquier síntoma o molestia.

El acceso a dispositivos como audífonos e implantes cocleares, junto con la rehabilitación fonoaudiológica, permite mejorar de manera significativa la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.

El Hospital Marcial Quiroga reafirma el compromiso con la salud auditiva de la población, a través de la prevención, la detección temprana y el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos. El trabajo articulado entre los equipos de Otorrinolaringología y Fonoaudiología permite brindar una atención integral, accesible y de calidad, acompañando a cada paciente en todas las etapas de la vida.

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