Problemas de audición: cuáles son los síntomas, prevención y cuándo consultar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pérdida auditiva es la discapacidad sensorial más frecuente a nivel mundial: más de 1.500 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, y cerca de 430 millones requieren rehabilitación. En niños, más del 60% de los casos podrían prevenirse.

En Argentina, la hipoacusia afecta entre 700 y 2.100 niños por año y representa el 18% de las discapacidades, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de detección temprana y atención oportuna.

La pérdida auditiva no tratada puede impactar significativamente en el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar, la comunicación interpersonal, la inserción laboral y la salud emocional y cognitiva, especialmente en adultos mayores.

Por ello, desde el Hospital Marcial Quiroga se recomienda realizar controles auditivos desde el nacimiento, evitar la exposición a ruidos intensos, utilizar protección en ambientes ruidosos, no automedicarse ni introducir objetos en el oído, y consultar ante cualquier síntoma o molestia.

El acceso a dispositivos como audífonos e implantes cocleares, junto con la rehabilitación fonoaudiológica, permite mejorar de manera significativa la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.

El Hospital Marcial Quiroga reafirma el compromiso con la salud auditiva de la población, a través de la prevención, la detección temprana y el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos. El trabajo articulado entre los equipos de Otorrinolaringología y Fonoaudiología permite brindar una atención integral, accesible y de calidad, acompañando a cada paciente en todas las etapas de la vida.