Por qué recomiendan este desafío de las sentadillas

Un desafío de sentadillas sin pesas. Fácil, ¿verdad? Una usuaria de las redes, que es médica deportiva, recomendó el ejercicio "He estado entrenando fuerza durante aproximadamente 7 años y las sentadillas probablemente sean el ejercicio que más he hecho. Antes del confinamiento, estaba progresando mucho en mis entrenamientos de pesas y cuando los entrenamientos en casa se convirtieron en mi nuevo modus operandi, me acostumbré a hacer series de sentadillas con mancuernas de 8 kg, por lo que un desafío serio de sentadillas no parecía tan complicado.