Por qué hay que comer después de hacer ejercicio, aún sin hambre

Aunque no tengamos hambre, es muy importante que comamos. “De cara a mejorar tu rendimiento, lo que comes tras una dura sesión de entrenamiento es tan importante, sino más, que lo que has comido antes”, reveló Angie Asche, especialista en Dietética y Ciencias del Deporte y autora del libro Fuel Your Body: How to Cook and Eat for Peak Performance.

La práctica de ejercicio tiene dos efectos directos sobre nuestro apetito: reduce los niveles de la hormona encargada de promoverlo, la grelina, y, a la par, aumenta los de la hormona responsable de suprimirlo y hacer que nos sintamos saciados, el péptido YY.