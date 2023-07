Nos engañaron: qué marcan las barras de carga en videojuegos

Ahora lo sabemos: el “loading” de los jueguitos es una mentira

El gráfico no es nuevo: aparece en los juegos hace mucho tiempo. De hecho, la triste inexactitud del porcentaje de carga tampoco es un secreto propiamente dicho; en todo caso, es un secreto a voces entre los entusiastas del mundo gamer. Hablamos de esto ahora porque un grupo de desarrolladores lo confirmó a plena luz del día, informando la falsedad en forma abierta.

La nueva revelación comenzó con un comentario del comediante Alasdair Beckett-King, que en un tuit pidió a los creadores de juegos que mejoren esas barras. El mensaje fue la chispa que encendió la hoguera, y el primero de un hilo en el que participaron muchos developers, en su mayoría independientes, que confirmaron que el porcentaje en la carga es trucho.

“Los desarrolladores de juegos necesitan inventar una barra de carga que se mueva a una velocidad uniforme, reflejando la cantidad de tiempo que tardará en cargarse un juego. Una vez hecho esto, pueden comenzar a trabajar en gráficos, en los saltos, etcétera”, soltó el humorista Beckett-King en su tuit. El pedido (un poco bromista y otro tanto exigente) desató una furia de comentarios, incluyendo a profesionales del área.

Los desarrolladores de juegos lo confirman: la barra de carga no muestra el progreso real

“Nunca trabajé en un juego que no tenga una barra de carga falsa. Las reales generan ansiedad”, reveló Raúl Rubio Munárriz, que integra el estudio de videogames Tequila Works. “No creo que alguna vez haya programado una barra de carga completamente precisa”, agregó Rami Ismail, que en el pasado trabajó en Vlambeer. Greg Street, exdesarrollador de entregas reconocidas como World of Warcraft y Age of Empires dijo por su parte que esos gráficos son aleatorios.

Nobleza obliga: al revisar más tuits en el hilo aparecen algunos comentarios de desarrolladores asegurando que jamás han cometido tales falsificaciones. “Hago todo lo posible para que sean lo más correcta, dentro de las posibilidades”, dijo uno de los creadores originales de Grand Theft Auto.

La confirmación de un desarrollador argentino

“Este es un dilema clásico”, comienza diciendo Larronde cuando le preguntamos por este asunto. “Todo lo que se renderiza y se escucha en pantalla tiene que ser cargado y procesado de la memoria de almacenamiento a la memoria RAM y la GPU (unidad de procesamiento gráfico). Es imposible calcular de antemano cuánto tiempo lleva la carga de cada asset. En cada computadora toma distinto tiempo y todavía no hay forma certera de calcular esto”, explica.

Según el creador de Argentina 8-Bit que ahora trabaja en un juego con una estética también pixelada, aunque con personajes de la historia universal, hay una salvedad en este intríngulis. El desarrollador explica que lo que sí se puede calcular es la descarga de archivos que depende de la velocidad de conexión. Sin embargo, aclara, “en los tuits hablan de la velocidad de carga de un nivel o mapa, que ya está en la memoria de almacenamiento, sea rígido o sólido”.

A fin de cuentas, el problema parece resumirse en el siguiente aspecto: el “loading” no muestra el tiempo que resta en la carga, sino un proceso diferente. En su cierre, Mariano Larronde echa luz al respecto: “Se pone una barra de carga y a veces un valor aproximado para que el usuario no se desespere y entienda que hay progreso. Pero va hasta el 75% muy rápido y el 25% restante tarda muchísimo, ya que tal vez tiene que generar un proceso mucho más pesado que todo el anterior”.