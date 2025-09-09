Los problemas de Salud Mental afectan más a las mujeres

De acuerdo al trabajo, las mujeres tienen tasas más altas de depresión, ansiedad y trastornos alimentarios, mientras que los hombres presentan más casos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista, trastorno del desarrollo intelectual idiopático y otros.

Por caso, en un comunicado publicado en el sitio de la OMS, actualizado el 29 de agosto de 2025, indicaron: “La depresión es aproximadamente 1,5 veces más común entre las mujeres que entre los hombres. A nivel mundial, más del 10% de las mujeres embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz sufren depresión”. En otro documento, con datos del 8 de septiembre de 2025, se indicó que los trastornos de ansiedad afectan a más mujeres que a hombres".

La doctora Elsa Costanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni (MN 105.943), explicó a Infobae: “Los trastornos mentales se refieren a una amplia gama de condiciones que afectan el pensamiento, las emociones, el comportamiento, las conductas y las relaciones interpersonales sociales y familiares. Incluyen depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, entre otros", describió la médica.

Por su parte, María Gabriela Nielsen, médica psiquiatra y profesora adjunta del Departamento de Salud Mental en la Facultad de Medicina, Universidad de Favaloro, añadió: “No se trata solo de ‘estar triste’ o ‘preocupado’, sino de problemas de salud que pueden incluir desde trastornos frecuentes como la depresión, la ansiedad o las dificultades para dormir, hasta cuadros más complejos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de la conducta alimentaria o las adicciones".

Estos trastornos afectan la calidad de vida, el bienestar general y la posibilidad de desarrollarse plenamente en lo personal, lo social o lo laboral, detalló la experta. “Por eso es importante distinguirlos de los altibajos emocionales normales que todos atravesamos frente a situaciones de la vida diaria. En los trastornos de salud mental, el malestar es más intenso y duradero, impactando en distintos aspectos de la vida de la persona y también en quienes la rodean", advirtió Nielsen.

El informe de la OMS destaca que la pandemia de COVID-19 agravó estas diferencias, con un aumento del 29,8% en la depresión y del 27,9% en la ansiedad entre mujeres durante 2020, en comparación con aumentos del 24 y 21,7 por ciento entre los hombres.

Los datos del documento, que se presentarán en la próxima Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, revelan que la salud mental sigue siendo una de las áreas más desatendidas de la salud pública, con consecuencias humanas y económicas de gran alcance. Por ejemplo, solo el 9% de las personas con depresión recibe un tratamiento mínimamente adecuado a nivel mundial.

“Transformar los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes para la salud pública”, afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las comunidades y las economías; una inversión que ningún país puede permitirse descuidar. Todo gobierno y todo líder tiene la responsabilidad de actuar con urgencia y garantizar que la atención de la salud mental no se considere un privilegio, sino un derecho fundamental para todos”.

Factores de riesgo y causas de las diferencias de género

El informe, llevado a cabo por la OMS, y con la colaboración de expertos de instituciones como la Universidad de Queensland, UNICEF, Columbia University y Harvard T. H. Chan School of Public Health, analiza datos de 2021 y 2024 provenientes de fuentes como el Global Burden of Disease y el Mental Health Atlas de la OMS.

Según la investigación, las mujeres se ven más afectadas por los trastornos de ansiedad, depresivos y de la alimentación. ¿Por qué existen mayor prevalencia en ellas?

La doctora Costanzo respondió: “Las mujeres se ven más afectadas por estos trastornos, pero también son las que más se animan a expresarlos, a decirlos, a visibilizarlos y a consultar. Existen múltiples factores de riesgo asociados al género", expresó la doctora y enumeró los siguientes:

Factores hormonales (cambios durante la pubertad, embarazo, posparto y menopausia).

(cambios durante la pubertad, embarazo, posparto y menopausia). Mayor exposición a violencia de género y discriminación.

Roles sociales y sobrecarga de responsabilidades (cuidado familiar, trabajo doméstico).

(cuidado familiar, trabajo doméstico). Estigmatización y barreras para acceder a apoyo emocional y servicios de salud.

La doctora Constanzo expresó que existen múltiples causas que explican las distintas prevalencias de trastornos de salud mental entre mujeres y hombres:

Causas biológicas: diferencias hormonales y genéticas.

diferencias hormonales y genéticas. Causas psicosociales: “Los hombres tienden a negar o minimizar sus emociones o a expresar el estrés a través de conductas de riesgo o consumo de sustancias , mientras que las mujeres tienden a manifestar síntomas ansiosos o depresivos , suelen exteriorizar más y consultar más", explicó la experta.

“Los hombres o a expresar el estrés a través de conductas de riesgo o consumo de , mientras que las mujeres tienden a manifestar , suelen exteriorizar más y consultar más", explicó la experta. Causas culturales: estigmas que influyen en la búsqueda de ayuda (por ejemplo, los hombres suelen consultar menos, indicó la especialista).

En coincidencia, la doctora Nielsen afirmó que las causas de la mayor prevalencia de trastornos de salud mental en las mujeres son diversas y se entrelazan entre sí. A los cambios hormonales, factores sociales y las desigualdades estructurales, que generan un nivel sostenido de estrés, también “juega un rol importante la presión cultural sobre el cuerpo y la imagen, que incrementa el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria".

La doctora Nielsen también señaló: “Las mujeres suelen mostrar más cuadros de ansiedad y depresión, mientras que en los hombres aparecen con más frecuencia el abuso de sustancias y conductas de riesgo. Además, ellos muchas veces tienden a ocultar sus síntomas por estigmas culturales, lo que retrasa la consulta. En las mujeres, en cambio, la desigualdad y la violencia ejercen un peso enorme en la salud mental".

También destacó que existen diferencias en la respuesta farmacológica a los tratamientos. “La actividad de las enzimas encargadas de metabolizar los fármacos difiere entre mujeres y varones, por lo que también van a responder en forma diferente según el tipo de fármaco", indicó.