Un estudio reveló cómo la cantidad ideal de sueño puede depender de hábitos culturales

Los investigadores se centraron en el análisis de los patrones de sueño y los resultados de salud de casi 5.000 personas de 20 países diferentes. Encontraron que la cantidad de sueño ideal varía según las normas culturales de cada país.

El profesor Steven Heine, uno de los autores principales, afirmó en diálogo con Infobae: “No hay una cantidad de sueño que funcione para todos. Encontramos que, en los 20 países estudiados, las diferentes duraciones del sueño estaban asociadas con una salud óptima, y que las personas que dormían cantidades de horas más cercanas a las normas culturales de su país tendían a tener una mejor salud".

El resultado sugiere que “lo que es una cantidad ideal de sueño en un país podría no serlo en otro. Sin embargo, nuestro estudio plantea más preguntas de las que responde, ya que no está claro a partir de nuestros datos por qué algunos países, como Japón y Corea, tienen duraciones de sueño mucho más cortas que otros, como Francia o Nueva Zelanda”.

Analizaron también muestras de Costa Rica, Colombia, México y Argentina. “Lo más notable fue que nuestra muestra de participantes de Colombia se acostaba más temprano que en cualquiera de los 20 países que analizamos, mientras que nuestra muestra de Argentina se acostaba más tarde que en cualquier otro país”.

Cómo la cultura influye en la cantidad ideal de sueño

El estudio se llevó a cabo en dos etapas. Primero, los investigadores analizaron datos de estudios previos sobre la duración del sueño en 14 países, lo que permitió un análisis preliminar.

Luego, en una segunda etapa, recopilaron datos de más de 4.900 personas en 20 países, obteniendo información tanto sobre la cantidad de sueño como sobre los resultados de salud.

Los países estudiados incluían regiones de América del Norte, Europa, Asia, África y América del Sur, lo que permitió obtener una visión amplia y representativa de las diferencias culturales en los hábitos de sueño.

Los resultados mostraron una variabilidad significativa en las horas promedio de sueño, con diferencias de hasta 1.57 horas entre los países.

Por ejemplo, en Japón, las personas dormían solo 6 horas y 18 minutos de promedio, mientras que en Francia la media alcanzaba casi 8 horas. En Canadá, fueron siete horas y 27 minutos.

Esta diferencia de hasta 1.57 horas destaca una disparidad importante, que no solo responde a hábitos personales, sino a un factor cultural que influye directamente en la cantidad de horas de sueño.