Los 52 años de Luis Miguel: el recuerdo del casamiento que marcó su historia

Luis Miguel y su primera actuación en público

La primera presentación en público de Luismi fue en el casamiento de la hija del presidente de México, Paulina López Portillo con Pascual Ortíz Rubio Downey, nieto del ex presidente Pascual Ortiz Rubio (1930-1932). Aquel importante acontecimiento tuvo lugar el 21 de mayo de 1981. Una fiesta muy importante que se realizó en el Colegio Militar, al sur de la Ciudad de México.

El contacto para que el pequeño formara parte de la celebración fue gracias a la amistad de su padre Luisito Rey con el actor Andrés García y con Arturo “El Negro Durazo”, quien fue el encargado de recomendarlo con López-Portillo para la boda.

Con tan solo 11 años, Luismi tuvo su prueba de fuego; el primer paso para conquistar su sueño de cantante. El chico, con flequillo rubio en los ojos, se paró en el centro del salón y cautivó a los invitados con su increíble voz.

“Lagrimas” fue el primer tema que interpretó; le siguió “La Malagueña”, donde demostró el gran dominio de su voz, consiguiendo tonos impresionantes que sonaron con fuerza en el pecho de los invitados. La respuesta fue de pie y con una ovación total. Pero tenía un golpe más con la canción “Papachi”.

Muchos de los invitados se acercaron a saludar al pequeño talento. Uno de ellos fue David Stockling, director general de EMI Capitol en México. “Su hijo es una bomba”, le dijo al padre de Luis Miguel. La suerte estaba de su lado. Esa actuación fue el punto de partida.

Pero esa noche mágica llegó gracias a un plan de su padre. Desde hacía tiempo tenía en mente que su hijo se convirtiera en una estrella, algo que él no pudo lograr. Como representante, lo mostró por distintos lugares, con la ambición de convertirlo en oro. Andrés García, famoso actor de la época y amigo de la familia, fue el que lo conectó con algunas personas de poder.

García le tomó una prueba a los 10 años, donde quedó sorprendido al escuchar su versión de “Granada”. El actor se deslumbró con los dotes de ese pequeño rubio de ojos verdes y sonrisa angelical. Su debut, improvisado, fue junto él en un cabaret de Ciudad Juárez. El futuro “Sol de México” descubrió sus posibilidades dentro de la industria de la música.

“Cuando canto miro hacía arriba, como mirando a Dios”, describió Luis Miguel en una de sus primeras apariciones en la televisión mexicana. Su padre, que lo acompañaba en el escenario como guitarrista, opinó sobre el futuro de su hijo: “Jamás le dije al niño que sea artista. Quería que estudiara. Fue él quien me dijo que quería cantar. No me siento con ese valor para decirle que no, no soy un dictador ni en mi casa. Quiero que mi hijo sea la primera figura y yo estar atrás. Es un gran cantante. Le pregunté a varias personas y es un fenómeno como artista”.

Luis Miguel Gallego Basteri -verdadero nombre- nació en San Juan de Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Luego de varios años, y algunos problemas legales, el artista adoptó la nacionalidad mexicana. Sus padres se conocieron unos años antes, en Mar del Plata. Marcela Basteri, una joven italiana que vivía en Buenos Aires, conoció a Rey en un show. Hubo pasión desde el primer minuto y se casaron al poco tiempo, en mayo de 1969.

Desde muy chico, Luis Miguel sintió interés por la música. Su madre no quería que se dedicara al mundo artístico. Prefería que estudiara. Pero la presión de su padre fue más fuerte y a los 11 años, Luis Miguel arrancó con su carrera profesional. El resto de la historia es conocida.