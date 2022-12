Los 4 signos que más odian las Fiestas de Fin de Año

Cáncer

Los cangrejos son los que más disfrutan estar en familia y con los amigos. El amor es su fuente de energía y todo lo que esté relacionado con él les encanta. Sin embargo, este año para ellos las fiestas tomarán otro significado, no le darán tanto valor como años anteriores.

Los encuentros los van a sentir como un almuerzo o una cena más, donde van a reunirse a comer platos más elaborados o especiales, pero seguirán su día como si nada. Casi que irán por obligación.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo no van a pasarla muy bien, ya que este año aprendieron a no juntarse con personas que no toleran o que nos les trae nada positivo a sus vidas, es por esto que no podrán tolerar ni hacer como si nada frente a familiares o conocidos que no les caen bien. Van a crear climas de tensión frente a cualquier comentario que haga la persona con la que no se lleva para nada, incluso, son capaces de levantarse de la mesa y retirarse con tal de no tener que poner buena cara frente a algo que les molesta. Lo ideal sería evitar una cena o reunión si es por compromiso.

Acuario

Los acuarianos estuvieron muy indecisos durante el 2022, es por esto que al momento de decidir con quien pasar las fiestas les va a molestar absolutamente todo o no van a poder tomar decisiones. ¿Vitel toné o asado?, ¿En la casa de su mamá o en la casa de la suegra?, ¿Llevo el postre o la bebida? Las preguntas pueden llegar a ser tan simples como estás, pero ellos estarán molestos igual y no querrán saber nada con celebrar.

Tauro

Los taurinos vivieron un año muy intenso a nivel laboral y personal, por lo que la batería social ya no está ni cerca del 100%. Su paciencia es mínima y cualquier cambio de planes o comentario que no coincidía con lo que ellos piensan puede llegar a hacerlos estallar. Es por esto que deben tener cuidado en las cenas de fin de año y no engancharse en las discusiones polémicas que puedan surgir con la familia o amigos.