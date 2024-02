Los 10 trabajos deseados cuando estamos de vacaciones

Bronceador, panza arriba, panza abajo, agua: la combinación perfecta para quedar como una clásica milanesa de arena. De repente, alguien pasa vendiendo choclos con manteca, cocos o el queijo na brasa y pensamos… Listo, dejo todo, me compro un carrito y me dedico a vender queso, o me hago bar tender, o el año que viene guardavidas, o voy a hacer masajes en la playa, no… mejor trencitas. Dejo la oficina, la fábrica, el home office, dejo todo. Ya sea en Brasil, en Mar del Plata o en Las Toninas, ¿quién no pasó, al menos 10 segundos, por esta situación?