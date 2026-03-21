Lo que comés a la noche define si dormís bien o te despertás a las 3 AM

Muchas personas que se despiertan sobresaltadas en plena madrugada no tienen un problema de sueño en sí mismo: tienen un problema metabólico. Cuando la cena es alta en carbohidratos de rápida absorción —pastas sin proteína, pan, postres dulces— se produce un pico de glucosa en sangre

Lo que sube rápido, baja rápido. Unas horas después, en plena madrugada, esa caída brusca de azúcar activa una alerta en el cerebro que libera cortisol, la principal hormona del estrés, para estabilizar los niveles. El problema es que el cortisol y la melatonina —la hormona que regula el sueño— no pueden estar elevados al mismo tiempo. Cuando uno sube, el otro baja. Y ahí se abren los ojos.

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El intestino fabrica el sueño

Otro factor poco conocido es el rol del intestino en la producción de melatonina. Más del 80% de la serotonina del cuerpo —el precursor directo de la melatonina— se fabrica en el tracto digestivo. Si la microbiota intestinal está alterada por el estrés o una dieta basada en ultraprocesados, esa producción se interrumpe. Ningún suplemento puede compensar lo que un intestino inflamado no puede fabricar.

El impacto en las hormonas y la fertilidad

El círculo vicioso de mala alimentación, picos de insulina y sueño fragmentado también tiene consecuencias hormonales más profundas. El sueño es el antiinflamatorio natural más potente del organismo: es el momento en que el cuerpo repara tejidos y regula sus ritmos hormonales.

Un cuerpo inflamado y privado de descanso profundo entra en modo de alerta y apaga funciones que considera no esenciales, entre ellas la reproductiva. En mujeres con condiciones como el síndrome de ovario poliquístico o endometriosis, mejorar el sueño es siempre el primer paso de cualquier abordaje.

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Tres cambios concretos para dormir mejor desde hoy

La buena noticia es que hay ajustes simples que marcan la diferencia. Primero, nunca comer carbohidratos solos en la cena: siempre acompañarlos con proteína —huevo, carne, legumbres— y grasas saludables como palta, aceite de oliva o frutos secos, para estabilizar la energía durante la noche.

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Segundo, respetar una ventana digestiva de al menos dos horas entre la cena y el momento de acostarse. Y tercero, exponerse a la luz solar natural apenas al despertar, antes de mirar el celular: esa señal lumínica le avisa al cerebro que el día empezó y programa la liberación de melatonina para las horas nocturnas.

El descanso reparador no es un lujo. Es una necesidad biológica. Y, en buena medida, empieza en lo que elegimos poner en el plato.