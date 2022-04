Llamó a un repartidor, no le dio propina y él se vengó

Bajo el nombre @memin0409, el chico se muestra en su moto en distintos videos que publica en la red social. Y aunque no tiene mucho éxito con sus publicaciones, la última se volvió viral y logró obtener más de 400 mil reproducciones y más de 600 comentarios.

Sin embargo, muchos de ellos no eran buenos y el repartidor decidió bajar la filmación, ya que algunos fueron muy agresivos con respecto a la decisión que había tomado. “El cliente olvidó la propina, yo olvidé las papas”, manifestó en el posteo de TikTok, donde aparece comiendo la orden.

“La propina no es obligatoria. Sus papas si lo son”, “La propina se gana”, “Como perder tu trabajo en 3 pasos”, “Por eso pago en efectivo”, fueron algunas de las críticas. Mientras que otras personas optaron por defender al trabajador: “En lugar de enojarse con la persona por esperar propina, enójense con el patrón por no pagarle lo suficiente para no necesitarlas”.

Por su parte, el repartidor apostó por más y días más tarde compartió un video parecido. Esta vez, en las imágenes se puede ver una caja de pizza: “Sigan con su costumbre de no dar propina”. Claramente, podemos notar que las críticas no lograron afectar al joven.