Le preguntaron a estadounidenses si conocían a Lionel Messi y las respuestas desconcertaron

Otra de las personas le dijo que el hombre de la imagen se parecía a Alberto Mancini y luego confesó que no lo conoce. Todas las respuestas fueron negativas, pero la más llamativa fue la última: un hombre dijo que no mira “soccer”. “Eso no es fútbol de verdad”, lanzó.

La repercusión del video sobre Lionel Messi

El video se hizo viral en TikTok superando las 800 mil visitas y más de 60 mil “me gusta”. Las reacciones fueron muchas, la mayoría de usuarios se indignó con la respuesta de los estadounidenses.

“Que bronca me da que le digan Soccer”, “Por eso Lionel Messi estaba tan tranquilo en el supermercado”, “Por eso es que Messi se va a USA, allá no lo van a molestar tanto como en Europa o en Arabia”, “En un mes todos sabrás de la tremenda leyenda que tienen”, “¿Como hay gente que no conoce a Messi. ¿No ven las noticias mínimo?”, escribieron algunos.