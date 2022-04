Las películas argentinas sobre la Guerra de Malvinas

Fueron 74 días del año 1982 que marcaron para siempre la historia de un país. Los números fríos hablan de 649 muertos y más de 1.200 heridos. Los efectos posteriores de la guerra ya se cobraron otras miles de víctimas y las esquirlas siguen doliendo hasta hoy, 40 años después. No solo a los combatientes y sus familiares; a los que volvieron a las islas y a quienes no se animaron a regresar al campo de batalla. También para una sociedad que vivió la guerra en carne propia. Y, sobre todo, para quienes aun con el paso del tiempo, no claudicaron en su pedido de justicia.