Las 5 charlas que no es recomendable tener por Whatsapp

Sin embargo, aunque en los chats pueden circular una gran diversidad de temas, hay algunas conversaciones que es recomendable no tener en la App de mensajería. En Tech Bit te decimos cuáles son para que evites hacerlas, ya que en su Centro de Ayuda WhatsApp advierte que realizar algunas de ellas puede provocar la suspensión de tu cuenta.

Qué conversaciones es mejor no tener en WhatsApp

1. Conversaciones con personas que no deseen hablar contigo

Si una persona no desea hablar contigo y te pide que no le envíes más mensajes, WhatsApp sugiere borrar ese contacto de tu lista y abstenerse de continuar con la conversación. De igual forma, no inicies ni mantengas activos chats con contactos cuyos datos personales se hayan obtenido de fuentes ilícitas.