La receta de los brownies de Paulina Cocina

Te compartimos una receta de brownies "mágicos" de Paulina Cocina. El paso a paso.

Paulina Cocina propone una receta de brownie de chocolate clásico, o una receta base, como la define la cocinera. En sus típicos juegos con sus seguidores, esta vez, se refiere a "brownies locos", a los que presuntamente les va a agregar marihuana. El detalle que hay que tomar en cuenta es que sube esta receta en su canal un 28 de diciembre, conocido como el Día de los Inocentes.

Finalmente, ofrece esta receta que es un brownie clásico exquisito. "Con esta receta base pueden hacer lo que quieran. Lo idea en pastelería es respetar siempre las cantidades, porque una alteración en alguna de ellas puede ser desastroso y más cuando trabajamos con chocolate", aclara.

Cómo decorar un brownie

En el caso del brownie, existen un muchas recetas y diferentes formas de decorarlo: cubiertos con glaseado, espolvoreados con azúcar, rellenos de nueces o mezclado con caramelo.

"Mi recomendación es que se animen a decorar el brownie con lo que más les guste. Más que decorarlo, a mi me gusta acompañarlo con helado de crema, pero depende de gustos".

La clave un buen brownie: tiempo y temperatura

"Todos piensan que la clave es el chocolate, pero la verdadera clave para que el brownie salga bien es respetar el tiempo y la temperatura de cocción", dice Paulina Cocina en su página.

A diferencia de la cocción de una torta en la cual queremos que se “infle”, cuando hacemos un brownie casero queremos todo lo contrario: un postre más bien compacto para que quede bien húmedo.

Lo pueden sacar húmedo en el medio o más bien seco, eso ya depende de sus gustos. "Yo les recomiendo que lo saquen medio húmero, total siempre puede volver al horno", dice. "Si se pasan, se pasaron y no hay vuelta atrás".

Brownie de chocolate con nueces

Esta receta de brownie casero de chocolate la hice con nueces, pero lo pueden hacer sin, o lo pueden hacer con almendras también que queda muy rico. Si se animan pueden probar otras cosas, es un postre muy versátil para hacerlo con diferentes estilos de chocolate o frutos secos, así como también acompañarlo de crema o helado.

Ingredientes:

(para un brownie grande)

100gr de manteca

150gr de chocolate

2 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de nueces picadas

100 gr de harina

Cómo hacer brownie de chocolate:

- Para comenzar con nuestra receta de brownies de chocolate, vamos a colocar la manteca y el chocolate picados en una sartén, y llevarlos a fuego bien bajo. Lo tapamos y vamos a dejarlo por unos 5 minutos sin tocar. Confíen.

- Ahora retirar del fuego y revolver los ingredientes hasta que esté todo derretido e integrado.

- A parte vamos a batir los 2 huevos con el azúcar hasta que queden bien blancos, esto es clave para que el brownie casero quede bien húmedo.

- Agregar el chocolate derretido y batir hasta que esté integrado. Sumar las nueces en pedazos grandes o como más les guste.

- Sumar el harina 0000 tamizada en dos partes e integrar todo como se ve en el video. Es importante batir fuerte antes de pasar el brownie de chocolate al molde.

- Colocar en una placa y cocinar al horno fuerte (200-220°) por 20 minutos.

- Como les contaba más arriba, es mejor sacarlo antes y si lo queremos más cocido volver a colocarlo en el horno unos minutos más. Lo importante es no pasarse para que el brownie no quede seco.

