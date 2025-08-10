La receta de los brownies de Paulina Cocina

"Mi recomendación es que se animen a decorar el brownie con lo que más les guste. Más que decorarlo, a mi me gusta acompañarlo con helado de crema, pero depende de gustos".
La clave un buen brownie: tiempo y temperatura
"Todos piensan que la clave es el chocolate, pero la verdadera clave para que el brownie salga bien es respetar el tiempo y la temperatura de cocción", dice Paulina Cocina en su página.
A diferencia de la cocción de una torta en la cual queremos que se “infle”, cuando hacemos un brownie casero queremos todo lo contrario: un postre más bien compacto para que quede bien húmedo.
Lo pueden sacar húmedo en el medio o más bien seco, eso ya depende de sus gustos. "Yo les recomiendo que lo saquen medio húmero, total siempre puede volver al horno", dice. "Si se pasan, se pasaron y no hay vuelta atrás".
Brownie de chocolate con nueces
Esta receta de brownie casero de chocolate la hice con nueces, pero lo pueden hacer sin, o lo pueden hacer con almendras también que queda muy rico. Si se animan pueden probar otras cosas, es un postre muy versátil para hacerlo con diferentes estilos de chocolate o frutos secos, así como también acompañarlo de crema o helado.
Ingredientes:
(para un brownie grande)
100gr de manteca
150gr de chocolate
2 huevos
1 taza de azúcar
1/2 taza de nueces picadas
100 gr de harina
Cómo hacer brownie de chocolate:
- Para comenzar con nuestra receta de brownies de chocolate, vamos a colocar la manteca y el chocolate picados en una sartén, y llevarlos a fuego bien bajo. Lo tapamos y vamos a dejarlo por unos 5 minutos sin tocar. Confíen.
- Ahora retirar del fuego y revolver los ingredientes hasta que esté todo derretido e integrado.
- A parte vamos a batir los 2 huevos con el azúcar hasta que queden bien blancos, esto es clave para que el brownie casero quede bien húmedo.
- Agregar el chocolate derretido y batir hasta que esté integrado. Sumar las nueces en pedazos grandes o como más les guste.
- Sumar el harina 0000 tamizada en dos partes e integrar todo como se ve en el video. Es importante batir fuerte antes de pasar el brownie de chocolate al molde.
- Colocar en una placa y cocinar al horno fuerte (200-220°) por 20 minutos.
- Como les contaba más arriba, es mejor sacarlo antes y si lo queremos más cocido volver a colocarlo en el horno unos minutos más. Lo importante es no pasarse para que el brownie no quede seco.