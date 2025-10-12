La IA como aliada para estudiar: cómo ayudar a los niños con ideas creativas

Para los adultos, el desafío es cómo integrar esta herramienta en la vida de los hijos de manera segura y productiva, pero no se trata de dejarlos solos frente a una pantalla, sino de acompañarlos en el proceso, transformando la tecnología en una aliada para estudiar y en una gran oportunidad para fortalecer el vínculo familiar.

"El interés natural de los estudiantes por la IA abre una puerta única. En lugar de prohibir o limitarla, podemos utilizarla para potenciar sus habilidades, fortalecer conocimientos y, sobre todo, hacer que la tarea o estudiar en casa sea una experiencia más interactiva y divertida. Este enfoque no solo fomenta la curiosidad, sino que también establece un diálogo constructivo sobre el uso responsable de las herramientas digitales", explica Laura Rosingana, Licenciada en Educación y Vicedirectora de Nivel Primario.