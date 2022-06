La fórmula para cocinar unas deliciosas Berenjenas a la parmesana

Tranquilos, porque no vamos a hacer lo que los anglosajones llaman overpromise: las berenjenas a la parmesana -melanzane alla parmigiana si vas de italiano- son un plato contundente. Pero eso no significa que deban ser un ladrillo aceitoso de esos que caen como la bomba H en tu estómago y no lo abandonan hasta seis horas después. Este drama primermundista es fácilmente evitable siguiendo unas pequeñas normas, que no solo aligeran el plato sino que lo mejoran.