El 21 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional de la Enfermería, una fecha destinada a reconocer el rol esencial que desempeñan las y los profesionales del sector en hospitales, centros de salud, clínicas y atención domiciliaria. Su trabajo es clave en la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral de personas enfermas o en situación de vulnerabilidad.
La enfermería celebra su día y recuerda su legado histórico en el país
Cada 21 de noviembre Argentina homenajea a las enfermeras y enfermeros, pilares del sistema de salud. La fecha recuerda la fundación de la entidad que profesionalizó la actividad en el país.