La enfermería celebra su día y recuerda su legado histórico en el país

La labor de enfermería abarca desde la administración de medicamentos hasta el seguimiento de tratamientos, la asistencia en procedimientos médicos y el acompañamiento emocional de pacientes y familias. Este conjunto de responsabilidades convierte a la profesión en una pieza central del sistema sanitario.

El origen de la conmemoración se remonta a 1935, año en que se creó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería. Con el paso del tiempo, este organismo adquirió un rol relevante en la organización, representación y profesionalización de la actividad, motivo por el cual el Ministerio de Salud de la Nación estableció oficialmente la fecha. Además, el 21 de noviembre coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada la patrona de los enfermeros en Argentina.