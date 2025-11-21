"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > enfermería

La enfermería celebra su día y recuerda su legado histórico en el país

Cada 21 de noviembre Argentina homenajea a las enfermeras y enfermeros, pilares del sistema de salud. La fecha recuerda la fundación de la entidad que profesionalizó la actividad en el país.

El 21 de noviembre se celebra en todo el país el Día Nacional de la Enfermería, una fecha destinada a reconocer el rol esencial que desempeñan las y los profesionales del sector en hospitales, centros de salud, clínicas y atención domiciliaria. Su trabajo es clave en la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral de personas enfermas o en situación de vulnerabilidad.

La labor de enfermería abarca desde la administración de medicamentos hasta el seguimiento de tratamientos, la asistencia en procedimientos médicos y el acompañamiento emocional de pacientes y familias. Este conjunto de responsabilidades convierte a la profesión en una pieza central del sistema sanitario.

image

El origen de la conmemoración se remonta a 1935, año en que se creó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería. Con el paso del tiempo, este organismo adquirió un rol relevante en la organización, representación y profesionalización de la actividad, motivo por el cual el Ministerio de Salud de la Nación estableció oficialmente la fecha. Además, el 21 de noviembre coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, considerada la patrona de los enfermeros en Argentina.

Te puede interesar...

En el plano internacional, el Día de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo. La fecha fue impulsada en 1974 por el Consejo Internacional de Enfermeras en homenaje al natalicio de Florence Nightingale, referente mundial y fundadora de la enfermería moderna. Nacida en 1820, Nightingale marcó un antes y después en la organización hospitalaria, la higiene en los cuidados y la formación profesional, transformando definitivamente la disciplina.

image

Ambas efemérides buscan destacar el rol imprescindible de quienes ejercen la enfermería, visibilizar sus desafíos y promover mejores condiciones laborales y recursos, en un contexto donde su presencia resulta vital para el funcionamiento del sistema de salud.

Temas

Te puede interesar