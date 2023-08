La ciencia reveló por qué no deberías dormir con mascotas

El Instituto del Sueño de España llevó a cabo un estudio que reveló que alrededor del 14% de los perros y el 33% de los gatos en ese país comparten la cama con sus dueños durante la noche. Sin embargo, la principal preocupación subyace en las posibles enfermedades que pueden transmitirse a través de esta cercana convivencia.

Existen aproximadamente 250 enfermedades zoonóticas conocidas, de las cuales más de 100 pueden propagarse entre personas y sus mascotas. Muchas de estas enfermedades son transmitidas a través del lamido de los animales o el contacto cercano. Entre las más comunes se encuentran la tiña, nemátodos, infecciones por estafilococos y el anquilostoma.

Un estudio conjunto entre universidades de Estados Unidos y Australia enfocó su atención en la calidad del sueño. Descubrieron que dormir con mascotas afecta directamente la calidad del descanso humano. La falta de espacio y la constante vigilancia de los animales, especialmente los perros, contribuyen a interrupciones en el sueño.

Una investigación realizada en 2021 por ScienceDirect presentó hallazgos similares. La encuesta a adolescentes que compartían su cama con mascotas reveló que un tercio de los encuestados no experimentaba perturbaciones en su sueño. Sin embargo, la mayoría reconocía despertarse repetidamente durante la noche debido a los movimientos de sus compañeros peludos.

Además de los efectos en la calidad del sueño, los expertos señalan preocupaciones específicas para aquellos con alergias o problemas respiratorios. El Dr. Derek Damin, consultado por WebMD, advierte que las personas alérgicas o con asma deben evitar que las mascotas entren en la habitación.

"No existe ningún problema en permitir que el perro duerma en la cama si no eres alérgico", agrega el Dr. Damin. No obstante, matiza que si el sueño se ve afectado, es necesario reconsiderar la decisión.