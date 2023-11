La aparición de la Virgen y el encargo de la Medalla Milagrosa

La ocasión en la que la Santísima Virgen encargó a Catalina la acuñación de la medalla milagrosa fue en su segunda aparición, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1830, alrededor de las 17.30 horas. La Virgen le dijo que esa medalla sería un signo de amor, una prenda de protección y una fuente de gracia para todos aquellos que en ella confiaran. Nuestra Señora también le mostró a Catalina cómo debería ser esta medalla. Dijo que en esta aparición los pies de María descansaban sobre un medio globo, que simbolizaba el globo terrestre, y aplastaba la cabeza de una serpiente verdosa manchada de amarillo. Las manos de la Virgen estaban adornadas con anillos con piedras preciosas que proyectaban hacia abajo rayos de luz de diferente intensidad y color. Nuestra Señora explicó a Catalina que esos rayos eran: “el símbolo de las gracias que derrame sobre las personas que me las piden”. Motivo por el cual, en algunos países esta advocación es conocida como “Nuestra Señora de las Gracias”.

La vidente observó, entonces, una especie de marco ovalado que se formaba alrededor de la Virgen y una inscripción que iba de la mano derecha a la izquierda de María, formando un semicírculo de palabras escritas en letras de oro: “Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos “.

Ésta se convertiría en la imagen frontal de la medalla: María aplastando la cabeza de la Serpiente, como predice la Biblia (”Pondré enemistad entre ti y la mujer [...] ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón“, Gén. 3,15), mientras rayos de luz emanan de sus manos benditas, símbolo de las gracias concedidas por Dios, y la invocación “Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos " para enmarcar todo.

Pero la aparición continuó, y el cuadro místico pareció girar ante los ojos de Catalina, mostrándole cómo debería ser el reverso de la Medalla: “Allí estaba la letra M (inicial del nombre María) coronada por una cruz sin crucifijo que tenía como su base la letra I (inicial del nombre Iesus, Jesús). Más abajo había dos corazones, uno rodeado de espinas (el de Jesús) y el otro traspasado por una espada (el de María). Doce estrellas finalmente lo rodearon todo. Entonces todo desapareció, como algo que se extingue, y quedé llena de no sé qué, de buenos sentimientos, de alegría, de consuelo”.

Aquí está la explicación del reverso de la medalla: la M de María sostiene la Cruz sin crucifijo; el monograma I de Jesús (Iesus) se cruza con la M de María y la Cruz, y simboliza la salvación traída por Jesús y la Virgen, la relación indisoluble que une a Cristo con su Santísima Madre, que así se convierte en testigo de la Salvación de la humanidad por parte de su Hijo Jesús y participando del acto mismo del sacrificio de Cristo; el corazón coronado de espinas es el Sagrado Corazón de Jesús, mientras que el traspasado por la espada es el Inmaculado Corazón de María; las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. La misma Virgen también es aclamada como Estrella del Mar en la oración Ave Maris Stella.

Nuestra Señora se dirigió nuevamente a Catalina diciéndole que hiciera acuñar una medalla con ese modelo: “Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias, especialmente si la llevan alrededor del cuello; las gracias serán abundantes para las personas que las lleven con confianza”.

Catalina encontró cierta resistencia, pero finalmente la Medalla fue acuñada en 1832, en alrededor de 1500 ejemplares, pero su poder se manifestó inmediatamente con numerosas curaciones y conversiones, hasta el punto de que fue necesario acuñar millones de copias. Los papas Gregorio XVI y Pío IX también hicieron uso de ella y la Capilla de las Apariciones se convirtió en lugar de culto y peregrinación y dada las gracias que recibían aquellos que la llevaban, se la comenzó a llamar “la Medalla Milagrosa” a dicha aparición.

La virgen también se manifestó por medio de la Medalla a un judío francés de nombre Alfonso Ratisbonne, en la ciudad de Roma, en la iglesia de sant´Andrea delle fratte. Alfonso por motivos de salud, emprendió un viaje con destino a Jerusalén. Llegado a Nápoles, debido a una serie de contratiempos, cambió su itinerario y se dirigió a Roma allí encontró amigos de Estrasburgo que le acogieron y le guiaron por la ciudad. Entre ellos se encontraba un amigo de su hermano, el barón Teodoro de Bussiéres, celoso católico, que formaba parte de un círculo de devotos de la Medalla Milagrosa. Mientras recorrían las iglesias, solo para admirar el arte, según las palabras de Ratisbonne, Teodoro le regala una medalla de la Medalla Milagrosa y le pide a Alfonso que la llevara, y vería las cosas que le ocurrirían. Alfonso lo hizo solo para demostrar lo inútiles y ridículas que eran estas prácticas católicas.

Un día sale a caminar e ingresa a la iglesia de Sant´Andrea, lugar donde se encuentran dos esculturas de los ángeles realizadas por Bernini y él mismo nos relata lo ocurrido: “Estaba caminando por la cuando me sentí invadido por un gran alboroto que no puedo expresar con palabras. Parecía caer ante mí como un velo; toda la iglesia se quedó a oscuras, excepto una capilla que brillaba con el mayor esplendor, y vi a la Santísima Virgen María de pie viva, grande, majestuosa, hermosa, llena de misericordia sobre el altar, asemejándose a la imagen de la Medalla Milagrosa en su porte y actitud. Ante esta vista caí de rodillas donde estaba. Varias veces intenté con esfuerzo levantar los ojos hacia la Virgen, pero la reverencia y el esplendor pronto me hicieron bajarlos: sin embargo, esto no me impidió tener evidencia de aquella aparición. Apenas podía fijar la mirada en las manos de María y vi en ellas la expresión del perdón y de la misericordia. En presencia de la Santísima Virgen, aunque no me dijo una palabra, comprendí perfectamente lo que la Virgen me expresaba y la belleza de la religión católica, la cual había despreciado tratándola de superchería primitiva; en una palabra, lo comprendí todo.»

A los pocos días fue bautizado y emprendió el camino para convertirse en sacerdote jesuita. En 1848 fue ordenado y al cabo de unos años fundó la Congregación de Notre Dame de Sion, que tenía como objetivo el diálogo con el judaísmo y el catolicismo. En 1856 se trasladó a Tierra Santa donde fundó el convento “Ecce homo”, con una escuela contigua y un orfanato de niñas.