La amistad a lo largo de la vida: vínculos que evolucionan y se transforman

Lejos de lo que suele creerse, la adultez, y también la tercera edad, pueden ser momentos especialmente ricos para generar nuevas amistades. “Siempre hay oportunidad de hacer amigos si uno está abierto”, sostuvo Turkenkopf, y explicó que la madurez emocional que se gana con los años permite relaciones más sanas y genuinas.

En contraste con la adolescencia, etapa en la que muchas veces se busca pertenecer a cualquier costo, la adultez nos encuentra con más seguridad respecto a quiénes somos y qué valores priorizamos. “Uno no se va a hacer amigo de alguien solo para encajar. En la adultez, los vínculos nuevos pueden surgir desde una elección consciente, sin perder la propia identidad”, aseguró la especialista.

¿Hay amistades que “caducan”?

Una de las preguntas planteadas en la entrevista giró en torno a los vínculos que, con el tiempo, se debilitan o incluso se disuelven. ¿Está mal decir adiós a una amistad que ya no nos representa?

Para Turkenkopf, la respuesta es clara: sí, es posible y hasta sano alejarse de una amistad cuando el vínculo deja de ser saludable o significativo. Sin embargo, planteó una alternativa superadora: “No todas las amistades tienen que ser todo o nada. Podemos mantener vínculos periféricos y vínculos centrales, y eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo. No todas las relaciones tienen que ocupar el mismo lugar todo el tiempo”.

En este sentido, destacó la importancia de moderar las expectativas sobre los vínculos, permitiéndonos aceptar la diversidad de intensidades y frecuencias con las que nos relacionamos con cada persona.

Juventud, redes sociales y una nueva forma de vincularse

El concepto de amistad también ha sido atravesado por las transformaciones sociales y tecnológicas. Las redes sociales, la cultura de la inmediatez y ciertos modelos de vínculos promovidos por series o medios generan, en palabras de la especialista, relaciones “más inestables e inseguras” en la adolescencia actual.

“Los chicos hoy están muy influenciados por relatos que naturalizan la traición o la conveniencia como formas de vínculo. A veces eso atenta contra la lealtad y la confianza que una amistad necesita para consolidarse”, advirtió Turkenkopf.

¿Se puede ser amigo de un hijo o una hija?

Una pregunta que surgió de los propios oyentes del programa fue si es posible la amistad entre padres e hijos. La respuesta de la especialista fue matizada: depende del momento vital y de los roles.

“Entre adultos, sí puede haber una relación de amistad. Pero cuando los hijos son niños o adolescentes, el rol de padre o madre no debe confundirse. Podemos ser compinches en algunas cosas, generar confianza, pero sin perder de vista que somos referentes adultos. Desdibujar los límites puede resultar confuso o hasta dañino para el hijo”, explicó.

Amistad, política y tolerancia

Otro aspecto abordado fue cómo temas como la política o el fútbol pueden generar tensiones entre amigos. Turkenkopf resaltó que la amistad no debería temerle al disenso: “Me gusta pensar en vínculos que puedan tolerar las diferencias, no en relaciones edulcoradas donde todo se evita para no molestar. No es lo mismo una traición que una opinión distinta”.

Según la psicóloga, la capacidad de debatir, discutir e incluso disentir sin romper un lazo es también parte del aprendizaje afectivo que traen los años.

El corazón de la salud emocional

La conversación cerró con una reflexión potente: la amistad no solo es un aspecto agradable de la vida, sino uno de los factores centrales en nuestra salud mental y emocional. “Todas las investigaciones sobre bienestar coinciden en esto: la felicidad tiene mucho que ver con los vínculos que somos capaces de construir y sostener”, concluyó Turkenkopf.

Este Día del Amigo, entonces, puede ser más que una jornada de festejo. Puede ser una oportunidad para pensar qué lugar le damos a nuestros vínculos, cuáles queremos cuidar, cuáles estamos abiertos a cultivar y, sobre todo, cuánto valor les otorgamos en un mundo donde cada vez se hace más necesario construir puentes.