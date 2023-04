Horóscopo chino: cinco signos que afrontarán cambios por la nueva fase de la Luna

Personas nacidas en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Las personas regidas bajo este signo comenzarán una nueva etapa en el mundo social, ya que asistirá a un evento en los próximos días en donde conocerá un grupo de personas influyentes, que los harán sentir cómodos porque a pesar de lo que pueden tener, son personas sencillas y noche, algo que generara una buena conexión entre sí. Es importante aprovechar este tipo de relaciones pata que pueden expandirse en su oficio o profesión.

Serpiente

Personas nacidas en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Es hora de experimentar cosas nuevas con personas de su entera confianza, con personas que no puedan fallarle. Ellos serán parte de una nueva aventura que iniciará pronto. Como tal, estas vivencias le ayudarán a cambiar las expectativas frente a ciertos temas y además, podrá desaprender algunas cosas para darle la bienvenida a otras. Lo ideal no es resistirse a estos cambios, pues traerán cosas muy positivas en varios aspectos de la vida.

Cabra

Personas nacidas en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Ahora se debe aprovechar la luz de esta Luna para realizar un repaso de las finanzas, ya que podrá hacer una proyección trimestral que le permitirá ver en cuanto tiempo alcanzara la meta que tiene en stanbye. Con esto también podrá tener un panorama claro e incluso, podrá descubrir cuanto dinero ha derrochado en el pasado.

Perro

Personas nacidas en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

En el ámbito del amor, las personas de este signo no deben durar en pedir un consejo a la pareja, pues son los que lo guiarán para que no caiga en los mismos errores y mejoren algunos aspectos frente a este aspecto. De hecho, se ha dado cuenta de que está buscando mejorar para que la relación siga prosperando, porque ambos no desean acabar la relación.

Cerdo

Personas nacidas en los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Para esta etapa, contará con el apoyo de los compañeros de trabajo para encontrar una salida a los problemas financieros que está tenido la empresa. El trabajo en equipo hará que conserven los puestos de trabajo, porque están consciente de que la situación en este momento es bastante difícil. De hecho, las personas de este signo serán las voceras para lucha por el bien común.