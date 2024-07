La reacción de los seguidores

En los comentarios del video de Youtube donde se publicó la entrevista, algunos de los seguidores del personaje manifestaron sus dudas al respecto de su identidad recién expuesta. "No me importa lo que digan, esa cosa es un gato", señaló uno. "Exactamente. ¿Cómo es que es una niña si parece un gato? Quiero decir, tiene bigotes", abundó un poco más en su respuesta otro usuario, a lo que otro agregó: "¡y orejas de gato!".

"Una pregunta: Si no es un 'gato', ¿por qué se llama "Kitty" y por qué parece un gato?", manifestó otro seguidor inconforme. "Entonces, ¿una niña con bigotes? ¿Cómo es que no es un gato? ¡Que alguien me ayude!", añadió otro internauta. "Entonces ella es un gato y se identifica como humano", bromeó otro haciendo alusión a las tendencias actuales sobre identidad.