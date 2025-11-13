"
Helado de chocolate casero: una receta con solo 3 ingredientes

Esta preparación de helado combina tradición y modernidad, por lo que es una alternativa deliciosa para quienes buscan postres saludables.

Esta receta es ideal para quienes busca disfrutar del clásico sabor a chocolate sin recurrir a azúcares añadidos ni complicaciones. Además, permite recordar los viejos trucos de abuela, aquellos que enseñan que lo simple y bien hecho puede superar cualquier sofisticación.

El helado de chocolate es un clásico que atraviesa generaciones y fronteras, pero en esta nueva versión, la sencillez manda, pues solo se utilizará crema de leche, chocolate sin azúcar y leche condensada sin azúcar.

Sin embargo, está inspirado en recetas contemporáneas que han sido adaptadas para quienes desean algo más liviano, ya que este método evita la cristalización gracias a un batido cuidadoso y un enfriado intermitente, siguiendo lo mejor de la tradición casera.

¿Cómo hacer un helado de chocolate con solo 3 ingredientes?

El helado casero de chocolate se basa en una técnica sencilla pero precisa, que consta de batir la crema de leche hasta que esté aireada y mezclarla con el chocolate fundido y la leche condensada sin azúcar o un sustituto saludable.

De esa forma, se logra una textura suave y cremosa, absolutamente irresistible. Se puede servir solo, en cucuruchos o acompañarlo con frutas frescas o frutos secos.

Ingredientes y porciones:

1- 400 ml de crema de leche (preferentemente para batir y bien fría).

2- 200 g de chocolate sin azúcar (puede ser semi amargo o amargo).

3- 200 g de leche condensada sin azúcar (o leche condensada light, o 120 g de algún endulzante natural como eritritol, stevia en polvo o pasta de dátiles casera).

Preparación:

1- Derretir el chocolate sin azúcar a baño María o en microondas (en intervalos cortos de 20 segundos, revolviendo para evitar que se queme). Dejarlo enfriar a temperatura ambiente.

2- En un bol grande y frío, batir la crema de leche hasta que esté firme y aireada (picos suaves, con cuidado de no cortarla).

3- Incorporar la leche condensada sin azúcar o el endulzante elegido a la crema batida, mezclando con movimientos envolventes para no bajar el aireado.

4- Agregar el chocolate ya frío en forma de hilo sobre la mezcla de crema y mezclar delicadamente hasta obtener una crema homogénea y un color parejo.

5- Vaciar la mezcla en un molde apto para refrigeración, cubrirlo con plástico y llevar al congelador por al menos 6 horas.

6- Retirar el helado del congelador unos 10 minutos antes de servirlo para que tome la textura perfecta.

La receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas de helado de chocolate y se puede conservar en el congelador hasta por 2 semanas, bien tapado para evitar que tome olores y sabores de otros alimentos.

FUENTE: Infobae

