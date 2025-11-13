Este jueves, San Juan vive la edición 2025 de la Noche de las Heladerías

Desde los clásicos de dulce de leche y chocolate, hasta combinaciones con frutas regionales, los locales preparan una noche de alta demanda. Incluso algunas heladerías presentarán nuevos sabores, como parte de la movida.

Cómo aprovechar el 2×1

La promoción aplica únicamente al ¼ kg de helado artesanal .

Es válida solo en locales adheridos .

Cada comercio define su horario de vigencia, stock y métodos de pago.

Los locales de San Juan que participan

• Portho Gelatto: 2×1 en ¼ kg desde las 18 h.

• Las Malvinas: 2×1 en ¼ kg de 19 a 00 h. (solo efectivo).

• Del Parque: 2×1 en ¼ kg desde las 18 h hasta agotar stock.

• Biscuí: 2×1 en ¼ kg y presentación del nuevo sabor Franui.

• Grido: 2×1 en ¼ kg de 19 a 00 h.

• Nevado: 2×1 en ¼ kg durante todo el jueves.

• Habana: 2×1 en ¼ kg desde las 19 h.

• Di Roma: 2×1 en ¼ kg de 17 a 00 h.

Un clásico que anticipa el verano

La Noche de las Heladerías se ha convertido en una cita fija para miles de argentinos. Con el clima cálido ya instalado en San Juan, la edición 2025 promete una fuerte convocatoria y largas filas en los mostradores.