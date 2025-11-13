"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Este jueves, San Juan vive la edición 2025 de la Noche de las Heladerías

Más de 500 heladerías del país celebran la Noche de las Heladerías 2025. En San Juan, varios locales ofrecerán 2×1 en el cuarto de helado artesanal desde la tarde y hasta la medianoche.

Este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la novena edición de la Noche de las Heladerías, un evento ya instalado entre los clásicos gastronómicos del calendario nacional. La propuesta forma parte de la 41ª Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

La iniciativa busca impulsar el consumo de helado artesanal argentino, destacando su calidad, frescura y el trabajo de los heladeros del país. Cada año, miles de personas salen a disfrutar de la tradicional promo 2×1 en el cuarto de helado, una tentación ideal para compartir en familia o con amigos.

image

Si bien en el mapa oficial de AFADHYA solo figura Portho, ubicado sobre avenida Libertador, otras heladerías sanjuaninas confirmaron su participación a través de sus redes sociales y anunciaron promociones especiales, degustaciones y descuentos.

Te puede interesar...

Desde los clásicos de dulce de leche y chocolate, hasta combinaciones con frutas regionales, los locales preparan una noche de alta demanda. Incluso algunas heladerías presentarán nuevos sabores, como parte de la movida.

Cómo aprovechar el 2×1

  • La promoción aplica únicamente al ¼ kg de helado artesanal.

  • Es válida solo en locales adheridos.

  • Cada comercio define su horario de vigencia, stock y métodos de pago.

image

Los locales de San Juan que participan

• Portho Gelatto: 2×1 en ¼ kg desde las 18 h.

• Las Malvinas: 2×1 en ¼ kg de 19 a 00 h. (solo efectivo).

• Del Parque: 2×1 en ¼ kg desde las 18 h hasta agotar stock.

• Biscuí: 2×1 en ¼ kg y presentación del nuevo sabor Franui.

• Grido: 2×1 en ¼ kg de 19 a 00 h.

• Nevado: 2×1 en ¼ kg durante todo el jueves.

• Habana: 2×1 en ¼ kg desde las 19 h.

• Di Roma: 2×1 en ¼ kg de 17 a 00 h.

Un clásico que anticipa el verano

La Noche de las Heladerías se ha convertido en una cita fija para miles de argentinos. Con el clima cálido ya instalado en San Juan, la edición 2025 promete una fuerte convocatoria y largas filas en los mostradores.

Temas

Te puede interesar