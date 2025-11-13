Este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías de todo el país abrirán sus puertas para celebrar la novena edición de la Noche de las Heladerías, un evento ya instalado entre los clásicos gastronómicos del calendario nacional. La propuesta forma parte de la 41ª Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).
Este jueves, San Juan vive la edición 2025 de la Noche de las Heladerías
Más de 500 heladerías del país celebran la Noche de las Heladerías 2025. En San Juan, varios locales ofrecerán 2×1 en el cuarto de helado artesanal desde la tarde y hasta la medianoche.