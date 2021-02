Grabó una avalancha y quedó sepultado bajo la nieve

Uno de los turistas estaba grabando el alud con el celular y no dejó de filmar ni cuando quedó sepultado.

En el video se aprecia el descenso de la nieve por una ladera seguido de la desaparición de la visibilidad e imágenes oscuras. Unos momentos después se ve a una persona excavando en la nieve para sacar a su compañero.

El incidente se produjo el sábado, el mismo día que otra avalancha dejó cuatro esquiadores muertos y a cuatro supervivientes en el valle de Salt Lake, unos 300 kilómetros más al oeste.

