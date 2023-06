Furor por una técnica para no llorar al cortar una cebolla

La publicación obtuvo un millón de visualizaciones y una gran cantidad de respuestas, donde muchos aprovecharon para brindar recomendaciones con el objetivo de no soltar lágrimas cuando se lleva a cabo esta tarea. "¿Cómo le vas a contar eso a tu familia?", "Mi mamá me mira súper raro si se lo digo, pero funciona", fueron dos de ellas.

Cuál es la teoría viral de la cebolla que compartió la joven en Twitter

"Necesito que confirmen el dato de que si le pedís permiso a la cebolla antes de cortarla no te hace llorar, porque yo lo hago y me funciona, pero hoy se lo conté a mi familia y me miraron todos así", expresó en la descripción del tuit junto a una imagen a modo de meme. Esta se suma a otras costumbres similares que aseguran hacer más agradable el procedimiento.

Poner la cebolla en la heladera o en remojo en agua fría media hora antes, afilar bien el cuchillo con el que se va a cortar, encender una vela, utilizar anteojos de protección y hasta empapar en agua una servilleta de papel para dejarla a un costado, son algunos de los trucos más conocidos. De todas formas, el debate que se armó en la red social fue más grande.

"Yo le dije y me hizo llorar igual", "Yo pensé que le tenías que contar un secreto", "¿Y cómo se lo pedís? ¿'Permiso, te voy a cortar' o 'permiso, te voy a sacar las capas'? (Por ahí le da vergüenza)", "Lo probé y me hizo llorar más", "Quiero probarlo, pero si mi mamá me escucha hablándole a la cebolla, ¿qué le digo?", "Confirmo que sí funciona, pero no le dije a nadie por las dudas", fueron algunos comentarios.

Y continuaron: "El otro día lo intenté y se ve que la cebolla no me entendió o es muy rencorosa, porque lloré igual", "Yo lo hago y me hace llorar igual, pero siento que lloro menos que cuando no le pido permiso", "Tenés que poner un repasador mojado al lado y no llorás", "Mi abuela decía que la cebolla te hace llorar si sos una persona celosa", "Yo me pongo antiparras".