Fueron al cine y se quedaron encerrados: "Estamos perdidos"

Lo extraño de la situación fue que Sabrina y Andrés caminaron a las 3 de la mañana sin que salte ninguna alarma o sonido que los detecte.

“Oigan nos quedamos dormidos en el cine, son las tres de la mañana. No hay nadie, no sabemos cómo salir. Estamos perdidos”, comentó angustiada y ansiosa por la situación la mujer que posee un perfil en la red social. No obstante, el hecho no quedó ahí y continuó a través de otra serie de videos que publicó @boleles, en los que finalizaron la historia del dramático momento que vivieron en el shopping.

El primer video tomó tanta relevancia que muchos usuarios preguntaron cómo terminó el desconcertante momento de la pareja mexicana tras caer en un profundo descanso en plena película. “Luego ya salimos y veo 10/15 llamadas perdidas de mi mamá. Pensó que habíamos ido al motel. Estuvimos como 15 minutos junto a un guardia, pero no había ni un alma”, comentaron en un corto de Tik Tok.

“Luego ya nos dijo uno en donde salir, la cosa es que el boleto costó 180 pesos, entonces para salir fue un desmadre porque nos faltaban 50 pesos. Le di mis calcetines y nos dejó salir”, comentó Andrés volviendo el suceso aún más icónico para sus vidas.