Fue a un restaurante en Bariloche y quedó helado con los precios

La publicación del turista se convirtió rápidamente en viral cosechando casi 2 millones de reproducciones y más de 92 mil “Me Gusta”, la cual también recibió múltiples opiniones a favor y en contra.

Mientras miraba los precios, destacó que una hamburguesa con papas fritas le costó 5 "lucas" y una lata de gaseosa costaban alrededor de 1.500 pesos, además, indicó que las papas simples costaban cuatro lucas al igual que los tostados, las cervezas $2500 y los tragos tres "lucas".

“Buenas, hermoso el Cerro Otto para venir de vacaciones. No son muy federales, nacionales y populares acá, no me cobraron el aderezo de pe…”, sostuvo con ironía el turista. El protagonista del vídeo destacó que siendo cuatro integrantes en la familia, gastaron alrededor de 55 mil pesos, y detalló que cada entrada para el centro turístico costaba 10 mil pesos.

La repercusión en las redes sociales

Una de las internautas remarcó que entre los precios que se tienen en cuenta “para una familia tipo de cuatro integrantes, con subida al Cerro Catedral con telecabina y aerosilla y almuerzo para todos”, abonó un total de 102 mil pesos.

“Es una locura los precios que cobran. Dios mío, mejor llevar un mate y comprar pan y fiambre en un supermercado”, destacó otro de los seguidores que está radicado en la ciudad de Bariloche.

Otra de las usuarias, subrayó que este centro turístico “históricamente fue carísimo” y recomendó visitar la cordillera de la provincia de Neuquén porque consideró que “es más lindo y más barato”.

“Te rompen el Otto”; “Todos se quejan, pero siguen yendo” o “deja nomás miro la nieve por fotos”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en la publicación que se convirtió en viral, aunque otros internautas manifestaron que se trataban de “precios razonables tratándose de un lugar turístico y en temporada alta”.

Los autores de la publicación destacaron que fueron a Bariloche “por sus hijos”, y subrayaron que “subieron esa información para las personas a las que les interese saber los precios que se manejan este año”.